Nesine 2. Lig'de 4. Hafta Müsabakaları Tamamlandı

Güncelleme:
Nesine 2. Lig'de 4. haftaya ait karşılaşmalar sona erdi. Kırmızı Grup'ta öne çıkan sonuçlar arasında Fethiyespor'un 6-1'lik galibiyeti ve Akedaş Kahramanmaraş'ın 5-0'lık zaferi yer alırken, Beyaz Grup'ta ise Bucaspor 1928 Muğlaspor'a 0-5 mağlup oldu.

Karşılaşmaların sonuçları şöyle:

Kırmızı Grup:

Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor-Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu: 5-0

Mardin 1969 Spor-Aliağa Futbol : 1-0

Kuzey Boru 68 Aksaray Belediyespor-Adanaspor: 5-1

Ankara Demirspor-Somaspor: 1-0

Güzide Gebze SK-KCT 1461 Trabzon FK: 2-2

Granny's Waffles Kırklarelispor-Muş SK: 1-4

Fethiyespor-Yeni Malatyaspor: 6-1

Bursaspor-Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol SK: 3-1

Menemen FK-Isbaş Isparta 32 SK: 3-1

Beyaz Grup:

Merkür Jet Erbaaspor-Karaman FK: 2-0

İskenderunspor-Karacabey Belediyespor: 0-2

Adana 01 FK-Altınordu: 0-0

Beykoz Anadoluspor-Sincan Belediyesi Ankaraspor: 0-2

Kepezspor-GMG Kastamonuspor: 1-4

Sultan Su İnegölspor-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor: 1-2

Anagold 24Erzincanspor-Batman Petrolspor: 0-4

Bucaspor 1928-Muğlaspor: 0-5

Seza Çimento Elazığspor-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri: 1-1

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor
