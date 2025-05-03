Nesine 2. Lig'de 34. Hafta Maç Sonuçları
Nesine 2. Lig'de Beyaz ve Kırmızı Grup'ta 34. hafta karşılaşmaları oynandı. Fethiyespor, Sican Belediyesi Ankaraspor'a 0-4 yenilirken, Batman Petrolspor Anagold 24Erzincanspor'u 2-0 mağlup etti. Diğer önemli sonuçlar arasında Altay'ın Kırklarelispor'u 3-0, Ankara Demirspor'un Diyarbekirspor'u 4-0 yenmesi bulunuyor.
Nesine 2. Lig'de 34. ve son hafta karşılaşmaları oynandı.
Alınan sonuçlar şöyle:
Beyaz Grup
Fethiyespor-Sican Belediyesi Ankaraspor: 0-4
Batman Petrolspor-Anagold 24Erzincanspor: 2-0
Altay- Kırklarelispor : 3-0
Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK-İnegölspor: 4-2
Beykoz Anadoluspor-GMG Kastamonuspor: 1-2
İskenderunspor-Sarıyer: 0-1
Karaköprü Belediyespor-E Koleji Isparta 32 Spor : 5-1
Kırmızı Grup
Giresunspor-Somaspor: 0-0
Motolux 68 Aksarayspor-Karacabey Belediyespor: 0-1
Ankara Demirspor-Diyarbekirspor: 4-0
Artı Değer Vanspor FK-Karaman FK: 4-1
Çimentaş Elazığspor-Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu: 1-0
Menemen FK-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri: 3-2
Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyesi Futbol-Bucaspor 1928: 2-3
Merkür Jet Erbaaspor-Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor: 0-6
Ülkea Nazillispor-Belediye Derincespor: 1-5