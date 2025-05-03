Nesine 2. Lig'de 34. Hafta Maç Sonuçları

Nesine 2. Lig'de 34. Hafta Maç Sonuçları
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Nesine 2. Lig'de Beyaz ve Kırmızı Grup'ta 34. hafta karşılaşmaları oynandı. Fethiyespor, Sican Belediyesi Ankaraspor'a 0-4 yenilirken, Batman Petrolspor Anagold 24Erzincanspor'u 2-0 mağlup etti. Diğer önemli sonuçlar arasında Altay'ın Kırklarelispor'u 3-0, Ankara Demirspor'un Diyarbekirspor'u 4-0 yenmesi bulunuyor.

Nesine 2. Lig'de 34. ve son hafta karşılaşmaları oynandı.

Alınan sonuçlar şöyle:

Beyaz Grup

Fethiyespor-Sican Belediyesi Ankaraspor: 0-4

Batman Petrolspor-Anagold 24Erzincanspor: 2-0

Altay- Kırklarelispor : 3-0

Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK-İnegölspor: 4-2

Beykoz Anadoluspor-GMG Kastamonuspor: 1-2

İskenderunspor-Sarıyer: 0-1

Karaköprü Belediyespor-E Koleji Isparta 32 Spor : 5-1

Kırmızı Grup

Giresunspor-Somaspor: 0-0

Motolux 68 Aksarayspor-Karacabey Belediyespor: 0-1

Ankara Demirspor-Diyarbekirspor: 4-0

Artı Değer Vanspor FK-Karaman FK: 4-1

Çimentaş Elazığspor-Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu: 1-0

Menemen FK-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri: 3-2

Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyesi Futbol-Bucaspor 1928: 2-3

Merkür Jet Erbaaspor-Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor: 0-6

Ülkea Nazillispor-Belediye Derincespor: 1-5

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor
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