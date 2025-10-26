Haberler

Nesine 2. Lig'de 10. Hafta Maç Sonuçları

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Futbolda Nesine 2. Lig'de 10. hafta maçları tamamlandı; Kırmızı ve Beyaz grup maçlarında önemli sonuçlar alındı.

Futbolda Nesine 2. Lig'de 10. hafta maçları sona erdi.

İki grupta bugün oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

Kırmızı Grup:

Mardin 1969 Spor-Isbaş Isparta 32 Spor : 4-0

Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor-Kuzeyboru 68 Aksaray Belediyespor: 2-1

Güzide Gebzespor-Menemen FK: 1-1

Somaspor-Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol: 1-3

Beyaz Grup:

Merkür Jet Erbaaspor-Bucaspor 1928: 4-3

Anagold 24Erzincanspor-Sincan Belediyesi Ankaraspor: 2-4

İskenderunspor-Beykoz Anadoluspor: 2-0

Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri-Karaman FK: 1-1

Seza Çimento Elazığspor-GMG Kastamonuspor: 1-2

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
Aralarında İmamoğlu da var! 'Casusluk' soruşturmasında 3 isme tutuklama talebi

Casusluk soruşturmasında 3 kişiye tutuklama talebi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
PKK'nın mesajında çarpıcı detay! Örgüt sınırdaki kampları boşaltacak, mağaraları terk edecek

PKK'nın mesajında dikkat çeken "provokasyon" detayı
Belindeki silahı çıkartıp çay ocağında oturan adamı vurdu

Elleri arkada geldi, silahını çekip çay ocağını kana buladı
Akın Akınözü'nün acı günü! Cenazede hayranının sorduğu soru 'pes' dedirtti

Ünlü oyuncunun acı günü! Hayranının cenazede sorduğu soru pes dedirtti
Dünyayı şok eden gelişme! Arnavutluk'un yapay zekâ bakanı hamile

Dünyayı şok eden gelişme! Yapay zeka bakan hamile
PKK'nın mesajında çarpıcı detay! Örgüt sınırdaki kampları boşaltacak, mağaraları terk edecek

PKK'nın mesajında dikkat çeken "provokasyon" detayı
Hastanede skandal! Doğumda doktorun elinden kayan bebek öldü

Hastanede skandal! Doğumda doktorun elinden kayan bebek öldü
Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi

Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi
Uzman çavuşu öldürüp cezaevinden firar eden Gizem Erdoğan yakalandı

Uzman çavuşu öldürüp cezaevinden firar eden genç kadın yakalandı
Bu da çöpçatan pazarı! Yüzlerce bekar bu parkta toplanıyor, duvara ilan asıp eş arıyor

Yüzlerce bekar bu parkta toplanıyor, duvara ilan asıp eş arıyor
Türkiye'nin ticaret yasağı İsrailli şirketi iflas ettirdi

Türkiye'nin hamlesi İsrail'in dev şirketini iflas ettirdi
Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem

Diyarbakır'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
Özgür Özel Çağlayan'da konuştu: Hüseyin Gün itirafçı oldu, 'İngiliz ajanıyım' dedi

Özel: Soruşturmada Hüseyin Gün itirafçı oldu, "İngiliz ajanıyım" dedi
MHP 'Meloni yasası' için harekete geçti! Teklif önce Bahçeli'ye sunulacak

MHP "Meloni yasası" için harekete geçti! Önce Bahçeli'ye sunulacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.