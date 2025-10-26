Nesine 2. Lig'de 10. Hafta Maç Sonuçları
Futbolda Nesine 2. Lig'de 10. hafta maçları tamamlandı; Kırmızı ve Beyaz grup maçlarında önemli sonuçlar alındı.
İki grupta bugün oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
Kırmızı Grup:
Mardin 1969 Spor-Isbaş Isparta 32 Spor : 4-0
Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor-Kuzeyboru 68 Aksaray Belediyespor: 2-1
Güzide Gebzespor-Menemen FK: 1-1
Somaspor-Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol: 1-3
Beyaz Grup:
Merkür Jet Erbaaspor-Bucaspor 1928: 4-3
Anagold 24Erzincanspor-Sincan Belediyesi Ankaraspor: 2-4
İskenderunspor-Beykoz Anadoluspor: 2-0
Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri-Karaman FK: 1-1
Seza Çimento Elazığspor-GMG Kastamonuspor: 1-2
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor