Futbol: Nesine 2. Lig

Güncelleme:
Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta 22. hafta, Seza Çimento Elazığspor'un MKE Ankaragücü'nü 5-0 mağlup etmesiyle başladı. Kırmızı Grup'ta ise Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor ile KCT 1461 Trabzon FK arasında oynanması planlanan maç hava koşulları nedeniyle ertelendi.

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta 22. hafta 2 müsabakayla başladı.

Kırmızı Grup'ta ise 20. haftanın açılış maçı Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor-KCT 1461 Trabzon FK mücadelesinin hava koşulları nedeniyle ileri tarihe ertelendiği öğrenildi.

Ligde Beyaz Grup'taki sonuçlar şu şekilde:

Seza Çimento Elazığspor- Mke Ankaragücü : 5-0

Adana 01 FK-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri: 0-0

