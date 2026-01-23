Futbol: Nesine 2. Lig
Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta 22. hafta, Seza Çimento Elazığspor'un MKE Ankaragücü'nü 5-0 mağlup etmesiyle başladı. Kırmızı Grup'ta ise Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor ile KCT 1461 Trabzon FK arasında oynanması planlanan maç hava koşulları nedeniyle ertelendi.
Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta 22. hafta 2 müsabakayla başladı.
Kırmızı Grup'ta ise 20. haftanın açılış maçı Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor-KCT 1461 Trabzon FK mücadelesinin hava koşulları nedeniyle ileri tarihe ertelendiği öğrenildi.
Ligde Beyaz Grup'taki sonuçlar şu şekilde:
Seza Çimento Elazığspor- Mke Ankaragücü : 5-0
Adana 01 FK-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri: 0-0
Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor