Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta 13. Hafta Müsabakaları Başlıyor
Futbolda Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta 13. hafta müsabakaları yarın gerçekleştirilecek. Lig programında çeşitli takım karşılaşmaları yer alıyor.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde Beyaz Grup'ta haftanın programı şöyle:
13.00 GMG Kastamonuspor-Altınordu (Gazi)
13.00 Sincan Belediyesi Ankaraspor-MKE Ankaragücü (Sincan 15 Temmuz Milli Birlik)
13.00 Beykoz Anadoluspor-Seza Çimento Elazığspor (Maltepe Hasan Polat)
13.00 Sultan Su İnegölspor-İskenderunspor (İnegöl İlçe)
14.00 Bucaspor 1928-Adana 01 FK (Yeni Buca)
14.00 Kepezspor-Anagold 24Erzincanspor (Kepez Hasan Doğan)
15.00 Muğlaspor-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri (Muğla Atatürk)
15.00 Karaman FK-Karacabey Belediyespor (Yeni Karaman)
15.00 Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Batman Petrolspor (11 Nisan)