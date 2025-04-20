Nesine 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay, 32. haftada evinde karşılaştığı Kepezspor ile 1-1 berabere kalarak, ligin bitimine 2 hafta kala 3. Lig'e...
Nesine 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay, 32. haftada evinde karşılaştığı Kepezspor ile 1-1 berabere kalarak, ligin bitimine 2 hafta kala 3. Lig'e düştü.
Nesine 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay, 32. haftada evinde karşılaştığı Kepezspor ile 1-1 berabere kalarak, ligin bitimine 2 hafta kala 3. Lig'e düştü. - İZMİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor