Bülent Arınç'tan gündem yaratacak İmamoğlu yorumu

Arınç'tan İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilişkin gündem yaratacak yorum
DEM Parti: İmralı heyetinde Sırrı Süreyya Önder yerine yeni bir ismin yer alacağı bilgisi doğru değildir

DEM Parti'den tartışma yaratan Sırrı Süreyya Önder iddiasına yalanlama
Eski TBMM Başkanvekili Fehmi Işıklar'ın eşi, oğlu tarafından silahla öldürüldü

Eski TBMM Başkanvekili'nin oğlu annesini silahla vurarak öldürdü
Belediye başkanından 'maaş' sorusuna tartışma yaratacak yanıt: Beğenmiyorsa istifa edebilir

Belediye başkanından "maaş" sorusuna olay yanıt

Nesine 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay, 32. haftada evinde karşılaştığı Kepezspor ile 1-1 berabere kalarak, ligin bitimine 2 hafta kala 3. Lig'e...

Nesine 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay, 32. haftada evinde karşılaştığı Kepezspor ile 1-1 berabere kalarak, ligin bitimine 2 hafta kala 3. Lig'e...
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nesine 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay, 32. haftada evinde karşılaştığı Kepezspor ile 1-1 berabere kalarak, ligin bitimine 2 hafta kala 3. Lig'e düştü.

Nesine 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay, 32. haftada evinde karşılaştığı Kepezspor ile 1-1 berabere kalarak, ligin bitimine 2 hafta kala 3. Lig'e düştü. - İZMİR

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.