Nesibe Aydın Spor Kulübü Başkanı: Kadın basketbolu için öğrencilerden çok ciddi talep var

Nesibe Aydın Spor Kulübü Başkanı Mirkan Aydın, kadın basketbolu için öğrencilerden çok ciddi talep olduğunu belirterek, "Kapıda kuyruk var diyebiliriz. Başladığınız yerle geldiğiniz yer arasında bardağın dolu tarafına baktığınız zaman rahatlıkla arkamızda güçlü bir geçmiş bıraktığımızı görebiliyoruz" dedi.

Nesibe Aydın Spor Kulübü Başkanı Mirkan Aydın, kadın basketbolu için öğrencilerden çok ciddi talep olduğunu belirterek, "Kapıda kuyruk var diyebiliriz. Başladığınız yerle geldiğiniz yer arasında bardağın dolu tarafına baktığınız zaman rahatlıkla arkamızda güçlü bir geçmiş bıraktığımızı görebiliyoruz" dedi.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Nesibe Aydın Spor Kulübü'nde başkan Mirkan Aydın, D-Smart ekranlarında yayınlanan "Gündem Özel" programına konuk oldu ve Serhan Türk'ün sorularını yanıtladı. Aydın, açıklamasında şunları söyledi:

"Rakiplerimiz de artık Nesibe Aydın'ı üst sıraların adayı olarak görüyorlar" diyen başkan Aydın, "Süper Lig'deki ilk yılımızda rakiplerimizin bizi çok fazla ciddiye almadığını gördük. Bize karşı hazırlıksız çıktıkları maçlarda sürpriz sonuçlar aldık. Uzun vadeye odaklandığınız zaman, başladığınız yerle geldiğiniz yer arasında bardağın dolu tarafına baktığınız zaman rahatlıkla arkamızda güçlü bir geçmiş bıraktığımızı görebiliyoruz. Kulüplerin temel finansman yapısının eksik ve istikrarsız olması, alınan kararların uzun vadeli olmaması ve kadın basketbolunun gündemde hak ettiği yeri almaması bizim için en büyük avantaj. Kadın voleybolunun geldiği nokta ile kadın basketbolunun geldiği nokta arasında dağlar kadar fark var. Aslında kadın basketboluna baktığınızda çok mücadeleci ve çok zevkli bir alan. Merkezi yerlerdeki salon kiraları çok yüksek olduğu için maçlara seyirci çekmekte zorlanıyoruz. Kadın basketbolu aslında bir aile için inanılmaz keyifli bir aktivite" açıklamasında bulundu.