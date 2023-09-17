Nesibe Aydın, Melikgazi Kayseri Basketbol'u mağlup etti
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Nesibe Aydın, konuk ettiği Melikgazi Kayseri Basketbol'u 82-68 yendi.
Salon: TOBB ETÜ
Hakemler: Özlem Yalman, Samet Biner, Selena Gamze Öget Çerçi
Nesibe Aydın : Şevval Akalan 11, Thomas 25, Derya Bilgiç 6, Sutherland 18, İlayda Güner 17, Gamze Takmaz, Gülşah Duman Bıçakçı 5
Melikgazi Kayseri Basketbol: Cuic 6, Wiley 13, Ayşegül Günay Aladağ 16, Petronyte 24, Damla Gezgin 2, Sevgi Tonguç, Fatmanur Karakaş 3, Merve Arı 4, Richardson???????, Nazlı Bircan Gökdemir
???????1. Periyot: 29-13
Devre: 50-31
3. Periyot: 67-55
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Nesibe Aydın, konuk ettiği Melikgazi Kayseri Basketbol'u 82-68 yendi.
Kaynak: AA / Spor