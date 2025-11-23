Haberler

Nesibe Aydın, Melikgazi Kayseri Basketbol'u Deplasmanda Yenerek 7. Haftayı Galibiyetle Kapattı

Güncelleme:
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Nesibe Aydın, deplasmanda Melikgazi Kayseri Basketbol'u 81-73'lük skorla mağlup etti. Maçın periyotları ise 18-21, 42-40 ve 53-60 şeklinde sonuçlandı.

Salon: Kadir Has Kongre Merkezi

Hakemler: İsmail Binbir, Hasan Ok, Rahmi Güner

Melikgazi Kayseri Basketbol : Alice Künek 21, Dangerfield 14, Willams 21, Doğa Adıcan, Merve Arı 7, Merve Uygül 2, Meltem Avcı Yılmaz 4, Collier 4

Nesibe Aydın : Davis 22, Bone 16, Elif Çayır, Büşra Akgün 7, Melike Yalçınkaya 4, Green 12, Turner 2, Yağmur Önal 18

1. Periyot: 18-21

Devre: 42-40

3. Periyot: 53-60

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Nesibe Aydın, deplasmanda Melikgazi Kayseri Basketbol'u 81-73 yendi.

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Spor
