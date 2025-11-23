Nesibe Aydın, Melikgazi Kayseri Basketbol'u Deplasmanda Yenerek 7. Haftayı Galibiyetle Kapattı
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Nesibe Aydın, deplasmanda Melikgazi Kayseri Basketbol'u 81-73'lük skorla mağlup etti. Maçın periyotları ise 18-21, 42-40 ve 53-60 şeklinde sonuçlandı.
Salon: Kadir Has Kongre Merkezi
Hakemler: İsmail Binbir, Hasan Ok, Rahmi Güner
Melikgazi Kayseri Basketbol : Alice Künek 21, Dangerfield 14, Willams 21, Doğa Adıcan, Merve Arı 7, Merve Uygül 2, Meltem Avcı Yılmaz 4, Collier 4
Nesibe Aydın : Davis 22, Bone 16, Elif Çayır, Büşra Akgün 7, Melike Yalçınkaya 4, Green 12, Turner 2, Yağmur Önal 18
1. Periyot: 18-21
Devre: 42-40
3. Periyot: 53-60
Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Spor