Üye Girişi
Haberler

Nesibe Aydın, İlkem Yapı Tarsusspor'u farklı yendi

Güncelleme:

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Nesibe Aydın, konuk ettiği İlkem Yapı Tarsusspor'u 88-52 yendi.

Salon: TOBB ETÜ

Hakemler: Polat Parlak, Fatma Öztürk, Ali Rıza Pinat

Nesibe Aydın : Thomas 17, Cannon 18, Coates 9, Zec 14, Pelin Derya Bilgiç 8, Feride Şevval Akalan 5, Gülşah Duman Bıçakçı 5, Elif Çayır 2, İlayda Güner 6, Gamze Takmaz, Ada Naz Çorum 2, Şeyma Esra Yılık 2

İlkem Yapı Tarsusspor: Kübra Erat, Palenikova 12, Davis 8, Cave 15, Merve Uygül Bostancı, Yağmur Bul, Büşra Akgün 4, Bogicevic 9, Işılay Eğin 2, Aysude Yıldıztekin 2

1. Periyot: 22-14

Devre: 32-30

3. Periyot: 62-41

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Nesibe Aydın, konuk ettiği İlkem Yapı Tarsusspor'u 88-52 yendi.

Kaynak: AA / Spor

Aydın Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Şeref Güleser kimdir? CHP Kayseri Felahiye Belediye Başkan Adayı Şeref Güleser kaç yaşında, nereli? Faruk Kürkcü kimdir? CHP Kayseri Develi Belediye Başkan Adayı Faruk Kürkcü kaç yaşında, nereli? İbrahim Marzıoğlu kimdir? CHP Kayseri Bünyan Belediye Başkan Adayı İbrahim Marzıoğlu kaç yaşında, nereli? Mustafa Dursun kimdir? CHP Kayseri Akkışla Belediye Başkan Adayı Mustafa Dursun kaç yaşında, nereli? Abdullah Özyiğit kimdir? CHP Mersin Yenişehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Özyiğit kaç yaşında, nereli? Abdurrahman Yıldız kimdir? CHP Mersin Toroslar Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Yıldız kaç yaşında, nereli? Ali Boltaç kimdir? CHP Mersin Tarsus Belediye Başkan Adayı Ali Boltaç kaç yaşında, nereli? Mustafa Turgut kimdir? CHP Mersin Silifke Belediye Başkan Adayı Mustafa Turgut kaç yaşında, nereli? Gülsem Kevser Mut kimdir? CHP Mersin Mut Belediye Başkan Adayı Gülsem Kevser Mut kaç yaşında, nereli? Ahmet Serkan Tuncer kimdir? CHP Mersin Mezitli Belediye Başkan Adayı Ahmet Serkan Tuncer kaç yaşında, nereli? Bayram Ali Dede kimdir? CHP Mersin Gülnar Belediye Başkan Adayı Bayram Ali Dede kaç yaşında, nereli? Mehmet Mavi kimdir? CHP Mersin Erdemli Belediye Başkan Adayı Mehmet Mavi kaç yaşında, nereli? Gülay Şimşek kimdir? CHP Mersin Çamlıyayla Belediye Başkan Adayı Gülay Şimşek kaç yaşında, nereli? Baykal Arıdeniz kimdir? CHP Mersin Bozyazı Belediye Başkan Adayı Baykal Arıdeniz kaç yaşında, nereli? Özkan Kılıçarpa kimdir? CHP Mersin Aydıncık Belediye Başkan Adayı Özkan Kılıçarpa kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title