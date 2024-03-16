Nesibe Aydın, İlkem Yapı Tarsusspor'u farklı yendi
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Nesibe Aydın, konuk ettiği İlkem Yapı Tarsusspor'u 88-52 yendi.
Salon: TOBB ETÜ
Hakemler: Polat Parlak, Fatma Öztürk, Ali Rıza Pinat
Nesibe Aydın : Thomas 17, Cannon 18, Coates 9, Zec 14, Pelin Derya Bilgiç 8, Feride Şevval Akalan 5, Gülşah Duman Bıçakçı 5, Elif Çayır 2, İlayda Güner 6, Gamze Takmaz, Ada Naz Çorum 2, Şeyma Esra Yılık 2
İlkem Yapı Tarsusspor: Kübra Erat, Palenikova 12, Davis 8, Cave 15, Merve Uygül Bostancı, Yağmur Bul, Büşra Akgün 4, Bogicevic 9, Işılay Eğin 2, Aysude Yıldıztekin 2
1. Periyot: 22-14
Devre: 32-30
3. Periyot: 62-41
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Nesibe Aydın, konuk ettiği İlkem Yapı Tarsusspor'u 88-52 yendi.