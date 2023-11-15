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Nesibe Aydın, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u farklı yendi

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Nesibe Aydın, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 98-68 mağlup etti. Nesibe Aydın bu galibiyetle ligde 4. galibiyetini elde etti.