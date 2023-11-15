Nesibe Aydın, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u farklı yendi
Spor Haberleri
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Nesibe Aydın, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 98-68 mağlup etti. Nesibe Aydın bu galibiyetle ligde 4. galibiyetini elde etti.
Salon: TOBB ETÜ
Hakemler: Nazlı Çisil Güngör, Metin Erol, Gündoğan Ali Balaban
Nesibe Aydın : Feride Şevval Akalan 10, Pelin Derya Bilgiç 12, Cannon 31, Thomas 11, Coates 8, Gülşah Duman Bıçakçı 8, Gamze Takmaz 6, İlayda Güner 7, Elif Çayır 2, Ada Naz Çorum 3, Şeyma Esra Yılık
Hatay Büyükşehir Belediyespor : Jackson 16, Betül Kutlu 6, Nuran Tutsak 6, Elanur Demir 8, Pardee 23, Şara Baş, Öykü Canlıel 6, Öykü Taşkın, Sena Işık 3
1. Periyot: 22-21
Devre: 50-36
3. Periyot: 72-50
Beş faulle oyundan çıkanlar: 22.01 Betül Kutlu, 33.50 Pardee, 36.22 Nuran Tutsak ( Hatay Büyükşehir Belediyespor )
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Nesibe Aydın sahasında Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 98-68 yendi.
Nesibe Ayın bu sonuçla ligde 9. maçında 4. galibiyetini elde ederken, Hatay ekibi 9. karşılaşmasından da sahadan yenilgiyle ayrıldı.