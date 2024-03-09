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Nesibe Aydın, Emlak Konut'u 89-66 Yendi

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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Nesibe Aydın, deplasmanda Emlak Konut'u 89-66 yendi.

Salon: Başakşehir Spor Kompleksi

Hakemler: Sinem Tetik Akbayrak, Metehan Alaçam, Sait Nedim Çelik

Emlak Konut: Smith 5, Fitzgerald 16, Sehernaz Çidal 14, Gizem Başaran Turan 5, Zeynep Şevval Gül 6, Wiese 8, Jakobsone, Gizem Mürüvet Uca 4, Berfin Sertoğlu 8, Ceren Akpınar

Nesibe Aydın : Cannon 19, Coates 15, Thomas 18, Zec 8, Pelin Derya Bilgiç 12, Gülşah Duman Bıçakçı 10, İlayda Güner 2, Feride Şevval Akalan 3, Gamze Takmaz, Elif Çayır 2

1. Periyot: 23-20

Devre: 31-45

3. Periyot: 55-67

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Nesibe Aydın, deplasmanda Emlak Konut'u 89-66 yendi.

Kaynak: AA / Spor

Basketbol Süper Ligi Aydın Basketbol Spor Güncel Haberler

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