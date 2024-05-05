Nesibe Aydın, Damla Gezgin'i kadrosuna kattı

Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Nesibe Aydın, oyun kurucu Damla Gezgin'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 33 yaşındaki milli basketbolcuyla 2024-25 sezonu için geçerli sözleşme imzalandı.

Damla kariyerinde Çankaya Üniversitesi, Mersin Büyükşehir Belediyespor, BOTAŞ, OGM Ormanspor ve Melikgazi Kayseri Basketbol kulüplerinde oynadı.