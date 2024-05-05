Nesibe Aydın, Damla Gezgin'i kadrosuna kattı
Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Nesibe Aydın, oyun kurucu Damla Gezgin'i 2024-25 sezonu için kadrosuna dahil etti. Gezgin daha önce Çankaya Üniversitesi, Mersin Büyükşehir Belediyespor, BOTAŞ, OGM Ormanspor ve Melikgazi Kayseri Basketbol kulüplerinde oynamıştı.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Nesibe Aydın, oyun kurucu Damla Gezgin'i kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 33 yaşındaki milli basketbolcuyla 2024-25 sezonu için geçerli sözleşme imzalandı.
Damla kariyerinde Çankaya Üniversitesi, Mersin Büyükşehir Belediyespor, BOTAŞ, OGM Ormanspor ve Melikgazi Kayseri Basketbol kulüplerinde oynadı.