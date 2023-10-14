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Nesibe Aydın, ÇBK Mersin'i 88-79 yendi

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Spor Haberleri

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Nesibe Aydın, konuk ettiği ÇBK Mersin'i 88-79 yendi.

Salon: TOBB ETÜ

Hakemler: Zafer Yılmaz, Seda Esen, Sezer Bor

Nesibe Aydın : Feride Şevval Akan 5, Thomas 18, Pelin Derya Bilgiç 8, İlayda Güner 20, Cannon 20, Sutherland 12, Gülşah Duman Bıçakçı, Gamze Takmaz 5

ÇBK Mersin : Asena Yalçın, Williams 20, Melis Gülcan 8, Mabrey 15, Iagupova 10, Kiss 7, Derin Yaya 10, Sinem Ataş 3, Hollingsvorth 3, Meltem Avcı 3

1. Periyot: 15-20

Devre: 42-39

3. Periyot: 67-61

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Nesibe Aydın, konuk ettiği ÇBK Mersin'i 88-79 yendi.

Kaynak: AA / Spor

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