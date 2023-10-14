Nesibe Aydın, ÇBK Mersin'i 88-79 yendi
- Güncelleme:
Spor Haberleri
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Nesibe Aydın, konuk ettiği ÇBK Mersin'i 88-79 yendi.
Salon: TOBB ETÜ
Hakemler: Zafer Yılmaz, Seda Esen, Sezer Bor
Nesibe Aydın : Feride Şevval Akan 5, Thomas 18, Pelin Derya Bilgiç 8, İlayda Güner 20, Cannon 20, Sutherland 12, Gülşah Duman Bıçakçı, Gamze Takmaz 5
ÇBK Mersin : Asena Yalçın, Williams 20, Melis Gülcan 8, Mabrey 15, Iagupova 10, Kiss 7, Derin Yaya 10, Sinem Ataş 3, Hollingsvorth 3, Meltem Avcı 3
1. Periyot: 15-20
Devre: 42-39
3. Periyot: 67-61
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Nesibe Aydın, konuk ettiği ÇBK Mersin'i 88-79 yendi.
Kaynak: AA / Spor