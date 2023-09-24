Nesibe Aydın, Çankaya Üniversitesi'ni mağlup etti
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin üçüncü haftasında Nesibe Aydın, konuk olduğu Çankaya Üniversitesi'ni 83-76 yendi.
Salon: Ankara
Hakemler: Hüseyin Çelik, Münevver Özemre, Ramazan Sezer Baran
Çankaya Üniversitesi : Fontaine 7, Melike Yalçınkaya 6, Mc Carty-Williams 16, Melike Tuğba Oral 9, Louis 27, Gülse Uğur 11, Gizem Tüzü, Heja Yıldırım, Ayşenaz Kurtuldum
Nesibe Aydın : Thomas 16, Pelin Derya Bilgiç 16, İlayda Güner 21, Sutherland 11, Feride Şevval Akalan 8, Elif Çayır, Gülşah Duman Bıçakçı 10, Gamze Takmaz 1
1. Periyot: 19-15
Devre: 41-40
3. Periyot: 59-59
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin üçüncü haftasında Nesibe Aydın, konuk olduğu Çankaya Üniversitesi'ni 83-76 yendi.
Kaynak: AA / Spor