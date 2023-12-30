Nesibe Aydın, Çankaya Üniversitesi'ni farklı mağlup etti
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Nesibe Aydın, Çankaya Üniversitesi'ni 102-69 mağlup etti.
Salon: TOBB ETÜ
Hakemler: Umut Özgün Ergün, Haldun Çoban, Sait Nedim Çelik
Nesibe Aydın : Cannon 22, Coates 19, Zec 13, İlayda Güner 7, Thomas 10, Gamze Takmaz 8, Pelin Derya Bilgiç 11, Feride Şevval Akalan 5, Elif Çayır 4, Gülşah Duman Bıçakcı 3
Çankaya Üniversitesi : Walker 23, Fontaine 18, Gülse Uğur 9, Melike Yalçınkaya 9, Gizem Tüzün 6, Melike Tuğba Oral 2, Nisanur Barmakcı 2
1. periyot: 34-13
Devre: 52-30
3. periyot: 74-44
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Nesibe Aydın, Çankaya Üniversitesi'ni 102-69 mağlup etti.