Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Nesibe Aydın, Büyük Britanyalı Sydney Wallace'ı transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, oyun kurucu ve şutör gard pozisyonlarında oynayabilen 30 yaşındaki basketbolcuyla 2024-2025 sezonu için geçerli sözleşme imzalandı.

Geçen sezon Macar kulübü PEAC-Pecs'te forma giyen Wallace, Büyük Britanya Milli Takımı'nda da oynuyor.