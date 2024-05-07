Nesibe Aydın, Büyük Britanyalı Sydney Wallace'ı transfer etti
Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Nesibe Aydın, Büyük Britanyalı Sydney Wallace'ı transfer etti. Oyun kurucu ve şutör gard pozisyonlarında oynayabilen 30 yaşındaki basketbolcuyla 2024-2025 sezonu için sözleşme imzalandı. Wallace, geçen sezon Macar kulübü PEAC-Pecs'te forma giydi ve Büyük Britanya Milli Takımı'nda da yer aldı.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Nesibe Aydın, Büyük Britanyalı Sydney Wallace'ı transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, oyun kurucu ve şutör gard pozisyonlarında oynayabilen 30 yaşındaki basketbolcuyla 2024-2025 sezonu için geçerli sözleşme imzalandı.
Geçen sezon Macar kulübü PEAC-Pecs'te forma giyen Wallace, Büyük Britanya Milli Takımı'nda da oynuyor.