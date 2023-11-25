Nesibe Aydın, Bursa Uludağ Basketbol'u mağlup etti
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Nesibe Aydın, Bursa Uludağ Basketbol'u 74-70 mağlup etti.
Salon: TOBB ETÜ
Hakemler: Ali Serkan Emlek, Sertan Kırklar, Nagehan Şeyda Kurden Aktaş
Nesibe Aydın: Feride Şevval Akalan 2, Thomas 21, Pelin Derya Bilgiç 13, Cannon 24, Coates 7, Gülşah Duman Bıçakçı 3, Gamze Takmaz, İlayda Güner 4
Bursa Uludağ Basketbol: Williams 17, Coulibaly 14, Tuba Poyraz 6, Avery 13, Baptiste 12, İpek Garip, Eda Şahin 8
1. Periyot: 23-16
Devre: 34-40
3. Periyot: 51-61
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Nesibe Aydın, Bursa Uludağ Basketbol'u 74-70 mağlup etti.
Kaynak: AA / Spor