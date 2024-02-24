Nesibe Aydın, BOTAŞ'ı 83-82 yenerek galibiyetini sürdürdü
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Nesibe Aydın, konuk ettiği BOTAŞ'ı 83-82 yenerek galibiyetini sürdürdü.
Salon: TOBB ETÜ
Hakemler: Özlem Yalman, Sezer Bor, Ali Rıza Pinat
Nesibe Aydın : Thomas 19, Pelin Derya Bilgiç 17, Cannon 19, Coates 20, Zec, Feride Şevval Akalan 2, Gülşah Duman Bıçakçı, Gamze Takmaz, İlayda Güner 6
BOTAŞ: Weaver 8, Mack 9, Allen 39, Reimer 17, Nihal Güngör Yıldırım, Işık Su Güven, Ronahi Zilan Kıran, Hatice Pelin Gülçelik, Rana Uçar 2, Deniz Üstün 7, Ceren Taylan, Burcu Büyükayan
1. Periyot: 23 - 24
Devre: 53 - 37
3. Periyot: 68 - 59
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Nesibe Aydın, konuk ettiği BOTAŞ'ı 83-82 yendi.