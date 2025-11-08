Nesibe Aydın, Beşiktaş BOA'yı 90-83 Yenerek Galibiyet Serisini Sürdürdü
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Nesibe Aydın, Beşiktaş BOA'yı 90-83 mağlup etti ve ligdeki dördüncü galibiyetini aldı. Maçın devresi 44-45 Beşiktaş'ın lehine sonuçlandı.
Salon: TOBB ETÜ
Hakemler: Orkun Yurttaş, Münevver Özemre, Enes Duran
Nesibe Aydın : Davis 25, Bone 10, Hatice Pelin Gülçelik 6, Green 29, Yağmur Kübra Önal 10, Büşra Akgün, Turner 7, Aysude Torcu, Melike Yalçınkaya 3
Beşiktaş BOA: Pelin Derya Bilgiç 14, Gülşah Duman Bıçakçı 6, Toure 10, Milic 12, Fasoula 23, Whitcomb 5, Meltem Yıldızhan, Okonkwo 10, Özge Özışık 3, İlayda Güner, Gizem Sezer
1. Periyot: 31-23
Devre: 44-45
3. Periyot: 68-68
Beş faulle çıkan: 39.36 Davis (Nesibe Aydın )
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Nesibe Aydın, konuk ettiği Beşiktaş BOA'yı 90-83 yendi.
Nesibe Aydın ligde dördüncü galibiyetini aldı, Beşiktaş BOA ise üçüncü mağlubiyetini yaşadı.