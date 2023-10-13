Nesibe Aydın Basketbol Takımı Liv Hospital ile anlaşmasını uzattı
- Güncelleme:
Spor Haberleri
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Nesibe Aydın, Liv Hospital Ankara ile sponsorluk anlaşmasını uzattı.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Nesibe Aydın, Liv Hospital Ankara ile sponsorluk anlaşmasını uzattı.
Başkent kulübünden yapılan açıklamada, Liv Hospital ile sponsorluk anlaşmasının 1 yıl uzatıldığı belirtildi.
İmza törenine Liv Hospital Ankara Genel Müdürü Nazlıhan Alkan ile kulüp başkanı Mirkan Aydın katıldı.
Kaynak: AA / Spor