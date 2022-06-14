Nenehatun Amatör Spor Kompleksi açılış için gün sayıyor - Haberler

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Nenehatun Amatör Spor Kompleksi açılış için gün sayıyor

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Nenehatun Amatör Spor Kompleksi açılış için gün sayıyor

Darıca Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle inşa edilen Nenehatun Amatör Spor Kompleksi'nde son aşamaya gelindi.

Darıca Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle inşa edilen Nenehatun Amatör Spor Kompleksi'nde son aşamaya gelindi.

Nenehatun Amatör Spor Kompleksi'ne Büyükşehir Belediyesi, 6090 ve de 4590 ebatlarında iki saha inşa etmiş ve sahaların zeminini suni çimle kaplayarak, FİFA standartlarına uygun hale getirmişti. Bu bağlamda iki sahaya dijital skorbord takılırken, sahanın iç duvarlarını da boyayan ekipler, batı tribünün hemen yanına ise sağlıklı yaşam için spor aletleri monte etti. Proje çerçevesinde daha önce gece maçlarının oynanabilmesi için dikilen 6 aydınlatma direklerinin projektör montajının imalatlarını tamamlayan ekipler, daha önce de teknik binanın elektrik tesisatının altyapısını ve top tutucu ağ sisteminin çelik konstrüksiyonu gibi pek çok imalatı bitirmişti. Son olarak batı tribünün hemen yanına bay ve bayan tuvalet inşa edecek ve son rötuşlardan sonra sahayı tam anlamıyla hazır hale getirecek.

"Ekiplerimiz ince detayları da tamamlamak için çalışıyor"

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, sahanın son halini inceledi ve çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bıyık, "Bakanlığımız ve büyükşehir belediyemizin desteği ile söz verdiğimiz bir projeyi daha hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz. İlçemize ve gençlerimize yakışan modern bir tesisi tamamlıyoruz. Ekiplerimiz ince detayları da tamamlamak için çalışıyor. İnşallah en yakın zamanda hizmete açacağız" dedi. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi gençlik Spor Haberler

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