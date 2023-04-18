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Nenad Bjelica'ya Trabzon'da coşkulu karşılama

Nenad Bjelica'ya Trabzon'da coşkulu karşılama

Spor Haberleri

Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Nenad Bjelica, Trabzon'a geldi.

Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Nenad Bjelica, Trabzon'a geldi.

Trabzonspor ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Nenad Bjelica, şehre geldi. Uçağı 1 saat rötarlı havalanan teknik adam saat 22.45'te Trabzon'a iniş yaptı. Coşkulu taraftar grubunun çiçekle ve marşlarla karşıladığı teknik adam, bordo-mavili kaşkol açtı. Hırvat teknik adam, daha sonra kendisini bekleyen araca binerek havalimanından ayrıldı..

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selay Saykal - Spor

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