Nenad Bjelica'ya Trabzon'da coşkulu karşılama

Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Nenad Bjelica, Trabzon'a geldi.

Trabzonspor ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Nenad Bjelica, şehre geldi. Uçağı 1 saat rötarlı havalanan teknik adam saat 22.45'te Trabzon'a iniş yaptı. Coşkulu taraftar grubunun çiçekle ve marşlarla karşıladığı teknik adam, bordo-mavili kaşkol açtı. Hırvat teknik adam, daha sonra kendisini bekleyen araca binerek havalimanından ayrıldı..