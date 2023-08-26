- Nenad Bjelica : "Takım ruhunu gösteremedik"

TRABZON - Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, Çaykur Rizespor maçının ardından yaptığı açıklamada, takım ruhunu gösteremediklerini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Trabzonspor, sahasında Çaykur Rizespor'a 3-2 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, Çaykur Riizespor'u tebrik ederek, "Hak ettikleri bir galibiyet aldılar. Bir çok pozisyondan yararlanamadık. Gol fırsatlarını değerlendirebilseydik daha farklı olabilirdi. Maçın geneline baktığımızda iyi ve kötü anlar vardı. Maçın iyi olduğumuzu anlarda kalemizde gol gördük. Bunu rağmen savaşmaya devam ettik ve maçı bırakmadık. Yeni 10 oyuncumuz var. Bizimle beraber Trabzonspor'a alışmaya çalışıyorlar. Arkadaşlarına alışmaya çalışıyorlar. Yapmamız gereken çalışmak ve çalışmaya devam etmek. Takımı hak ettiği yerlere taşımak" dedi.

"Umut Bozok neden değersizleştiriliyor anlamıyorum"

"Transferde, Petkovic isminin sürekli gündemde olması forvet oyuncuları üzerinde bir baskı oluşturuyor mu?" sorusuna Bjelica, "Yanlış bilmiyorsam milli takımda oynayan bir oyuncudan bahsediyoruz. Umut Bozok veya Enis Destan baskı altında demek doğru olmayabilir. Adaletsizlik olur. Ben de elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Elimdeki oyuncularla en iyisini yapmaya çalışıyorum. Benim yerimde siz olsanız kimi oynatırdınız? Umut Bozok, milli takımda da elinden geleni yapmaya çalışan kendi takımında da mücadele etmeye çalışan Türk bir oyuncunun neden bu kadar basın tarafından eleştirildiğini anlayamıyorum. O da elinden geleni yapmaya çalışıyor. Kötü bir maç çıkardığında, onun üzerinde oluşan yıkımı ben her gün telefi edip, o yıkımın üzerine bir inşa etmeye çalışmak zorundayım. Bu da sıkıntı oluşturuyor. Bu oyuncunun bu kadar değersizleştirilmeye çalışılmasını anlayamıyorum. Sahada onunla birlikte 5+5 oyuncu daha vardı" diye cevapladı.

"Kararları ben veriyorum"

Abdulkadir Ömür ve Telkic tercihleri üzerine ise Bjelica, "Bu benim kararımdı. Kararları teknik adamlar verir. Kimin oynayıp oynamayacağına ben karar veriyorum. Bazen hata da yapabilirim ama kararları ben veriyorum ve karar benimdi" ifadelerini kullandı.

"Takım olma yolunda eksiklerimiz vardı"

"Çaykur Rizespor ile aramızdaki fark takım olma farkıydı" diyen Bjelica sözlerini şöyle tamamladı:

"Bugün bizim adımıza eksik olan takım ruhuydu. Biz bunu gösteremedik. İnancı sahaya koyamadık. Aramıza katılan bir çok genç arkadaşımız var. Bu oyuncuların Trabzonspor seviyesine çıkabilmeleri için onlara sabır göstermeliyiz. Onlar geleceği olan oyuncular. Çalışmaları, öğrenmeleri gereken çok şey var. Rakibimiz takım olma olgusunun içini doldurdular. Biz takım olmalıyız. Takım olma olgusunun içini doldurmalıyız. Bizim adımıza eksik olan buydu. Bana süre verilirse, benim işim bu takım olgusunu oluşturmak. Bu takım olgusuna ayak uyduramayan veya bir takım içinde olmak istemeyen kim olursa olsun bizimle beraber olmayacak. Sonucu ne olur ise olsun takım ruhuna katkı sağlamak istemeyen bizimle beraber olmayacak. Yeterli vakti bulabilirsem ben de bunun garantisini verebilirim."