p>Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, "Sıfırdan başlıyoruz ve önümüzde çok iyi bir gelecek var. Çalışmaya aç, verilen görevleri yerine getirmeye çalışan çok iyi bir oyuncu grubu görüyoruz" dedi.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da teknik direktör Nenad Bjelica yarın başlayacak Slovenya kampı öncesi basın toplantısı düzenledi. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gazetecilerin sorularını yanıtlayan teknik adam gelecek sezon planlaması, takımın son durumu ve Slovenya kampına dair değerlendirmeler yaptı.

Yeni transferler yapılabileceğini işaret eden Bjelica, "Transfer sezonu açılalı 3-4 gün oldu diyebiliriz ve buna rağmen aramızda 3 oyuncu var. Aramıza yaklaşık 6 oyuncu katmayı düşündüğümüzü söylemiştik. Bunları aramıza katabilmek, yine ayrılacak oyuncular olursa yerlerine oyuncu alabilmek için 2 ay süremiz var ve bu konuda yoğun şekilde çalışıyoruz. Şu an santrafor olarak elimizde Gomez, Umut, Enis ve Poyraz var. Herhangi birinin ayrılması durumunda yerlerini en iyi şekilde dolduracak, iyi özelliklere sahip oyuncular için çalışmalarımızı yapıyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.