Nenad Bjelica, köklü değişime gidiyor

Trabzonspor'da, kötü geçen sezon ardından yaşanan yönetim ve teknik heyet değişimleri oyuncu grubuyla devam edecek. Bordo-mavililerin teknik patronu Nenad Bjelica köklü değişimin hazırlıklarını sürdürüyor.

Sezona, Spor Toto Süper Lig, Avrupa kupaları ve Ziraat Türkiye Kupası hedefleriyle başlayan Trabzonspor, üç kulvarda sportif beklentileri karşılayamayınca, ilk olarak yönetim ardından teknik heyet değişikliğine gitmişti. Ahmet Ağaoğlu'nun istifasının ardından Abdullah Avcı da görevinden ayrılarak değişimin önünü açtı.

Takım maliyetini arttırmak dengeleri de bozdu

Geçtiğimiz sezon Trabzonspor, sürdürülebilir bir ekonomik yapıyla birlikte sportif başarıyı da yakalamıştı. Mali disiplinden taviz vermeyen bordo-mavili kulüp, bu sezon ise yukarı çıkan takım bütçesine rağmen arzuladığı sportif başarıları yakalayamadı. 1 Milyon 500 Bin Euro olarak belirlenen tavan ücretin bozulması, yeni transferlere verilen imza ve imaj ücretleri yanında çeşitli bonuslar takım içerisindeki dengeleri bozmasıyla oyuncu grubunun da balans ayarları bozuldu.

Yönetimin hedefi bütçeyi düşürmek, Bjelica ise dengeli bir kadro kurmak istiyor

Nenad Bjelica, bordo-mavili takıma gelerek teknik adamlık kariyerinin en pahalı takımının başına geçti. 119 Milyon Euro piyasa değeri bulunan Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ardından en değerli üçüncü takım konumunda olmasına rağmen sportif başarısı takım bütçesiyle örtüşmedi.

Takım bütçesini 43 Milyon Euro'lardan aşağıya doğru çekmek için çalışmalarını sürdüren yönetim 20-25 milyon Euro arasında maaş bütçesini tutmayı hedefliyor. Kademeli olarak sezon bitmeden bu planını hayata geçiren Karadeniz ekibi, Vitor Hugo, Peres ve Naci Ünüvar ile devam eden sürece sezon sonuna kadar yeni isimleri de dahil edecek. Takımda kiralık olarak forma giyen Yusuf Yazıcı, Gbamin ve Markovic ile devam etmeyi planlamayan Hırvat teknik adam, sezon boyunca performanslarının üzerine koyamayan Bartra, Bardhi, Gomez, Larsen ve Umut Bozok gibi isimleri de mercek altına aldı. Bu oyuncuların önümüzdeki sezonda sözleşmelerinin devam edecek olması nedeniyle yaşanacak gelişmelere göre hareket edilecek. Sözleşmesi sona erecek olan Marek Hamsik'in ise farklı kariyer planları bulunuyor. Söz konusu oyuncular farklı takımlara transfer olması veya ayrılması halinde 20 Milyon Euro gibi önemli bir bütçe alanı açılacak ve Bjelica'da dengeli yarışmacı takım kuracak.

Teklifler değerlendirilecek

Mali tabloyu toparlama adına şimdiden bir dizi önlemler alan Karadeniz ekibi, mevcut oyuncu kadrosuna gelecek olan teklifleri değerlendirmeye alacak. Önümüzdeki sezon için takım maliyetini aşağıya çekmeyi hedefleyen Trabzonspor, bütçe planlaması doğrultusunda mevcut kadroda bulunan oyunculara gelmesi muhtemel teklifleri değerlendirecek. - TRABZON