Nenad Bjelica: Kampta aramıza 5-6 oyuncu katılmış olacak

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, "Bazı oyuncularla yaptığımız görüşmeler ileri boyuta ulaştı, son aşamaya geldi. 30 Haziran'da kampta yapacağımız ilk antrenmanda muhtemelen aramıza yeni 5-6 oyuncumuz da katılmış olacak" dedi.

Süper Lig'in 38'inci ve son haftasında Başakşehir ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da, teknik direktör Nenad Bjelica maç öncesi basın toplantısı düzenledi. Hırvat teknik adam, yaz kampı hazırlıkları, transfer çalışmaları, sezon planlaması, sakatlıklar ve takımın son durumuyla ilgili bilgiler verdi.

Bjelica, Hırvat oyuncular Petkovic ve Orsic ile transfer görüşmelerinin sürdüğünü söyleyerek, "Geldiğim ilk günden beri yaklaşık 25 tane Hırvat oyuncuyla ilgili olarak haberler görüyorum. Bazılarının aramıza katılması imkansız, bazıları belki mümkün olabilir. Petkovic ve Orsic'i aramıza katabilirsek bu takımımıza yaptığımız iyi bir katkı anlamına gelir. Şu an için görüşmelerimiz sürdürülüyor. Sadece bu oyuncularla değil, bütün oyuncularla görüşmeler sürüyor. Yazılan bazı isimlerle mümkün, bazı isimlerin transferiyse imkansız. Bu oyuncuları kendi bünyemize katmamız çok kolay olmayacak ama Trabzonspor için en iyi oyuncuları en doğru oyuncuları bulmaya çalışıyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.