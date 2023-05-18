- Nenad Bjelica: "Galibiyeti hak eden taraf Fenerbahçe'ydi" Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica: "Gelecek sezon daha kompakt bir takım olacak" Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, Fenerbahçe maçı ile ilgili galibiyeti hak eden tarafın sarı-lacivertliler olduğunu söyledi.

- Nenad Bjelica : "Galibiyeti hak eden taraf Fenerbahçe'ydi"

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica :

"Gelecek sezon daha kompakt bir takım olacak"

İSTANBUL - Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, Fenerbahçe maçı ile ilgili galibiyeti hak eden tarafın sarı-lacivertliler olduğunu söyledi. Sırp çalıştırıcı, gelecek sezon daha kompakt bir takım olacaklarını ifade etti.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda karşı karşıya geldiği Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup oldu. Maçın ardından bordo-mavili takımın teknik direktörü Nenad Bjelica basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Galibiyetten ötürü Fenerbahçe'yi kutlayarak sözlerine başlayan Bjelica, "Galibiyeti hak eden taraf onlardı. Maça bakınca ilk yarıda 1-0'dan sonra net pozisyonları vardı. İkinci yarı 5-10 dakikada bölüme sahip baskı kurduğunda kornerlerle golleri buldular. 3-0'a geldiğinde dahi fırsatlarımız vardı. Fenerbahçe'ye karşı böyle atmosferde bulduğunuz fırsatları değerlendirmeniz gerekiyor. Bunları değerlendiremezseniz işiniz kolay olmuyor" şeklinde konuştu.

"Visca'nın o pozisyon için en iyi oyuncu olduğunu düşündük"

Visca'nın forma giydiği mevkii ile ilgili konuşan Nenad Bjelica, "O pozisyon için bugün en iyi oyuncu olduğunu düşündük. Elinden geleni yaptı. Devam edemediği dönemde oyundan almayı tercih ettik. Gayet iyi oynadığını düşünüyorum. Belki 3. golde biraz daha devam edebilirdi" ifadelerine yer verdi. Markovic'e forma şansı verilmemesi yönünde gelen soruya Sırp çalıştırıcı, "Önümüzdeki sene bizimle olacak oyuncularla devem etmeye çalışıyoruz" cevabını verdi.

"Trezeguet, sakatlığı yeni atlattığı için 90 dakikayı çıkaracak durumda değil"

Bjelica, mücadelede takımının tek golünü atan Trezeguet'nin ilk 11'de başlamaması sorulması üzerine, "Sakatlıkla alakalı bir durum. Sakatlığı vardı. Son 3 gün antrenman çıkmıştı. Oyuna girince iyi oynadığını düşünüyorum. Sakatlığı daha yeni atlattığı için şu an 90 dakikayı çıkaracak durumda olduğunu düşünmüyorum. Trezeguet oynamış olsaydı Ömür'ü soracaktınız. 'Ömür neden oynamadı' diyecektiniz. Yüzde yüzü ile hazır olan takıma maksimum katkı verebilecek oyuncularla oynamayı çalışıyoruz" yanıtını verdi.

"Daha kompakt bir takım olacak"

Gelecek sezon planlamasından da bahseden Bjelica, "Bizim takım fiziksel olarak daha iyi olacak. Daha kompakt bir takım olacak. Baskıyı daha iyi yapan bir takım olacak. Sizin de bildiğiniz gibi gideceğini bilen oyuncular var. Oyuncuların önüne ligde kalmak üst sıra ve başka hedef koymayınca hazırlamak kolay değil. Bizde bu dönemde bunu yapabilmek kolay olmayacak. Bu oyuncuları böyle hazır etmek hiçbir antrenör için kolay değil" diye konuştu.

Trabzonspor ile anlaşmaya varmadan önce Fenerbahçe'den aldığı teklifin sorulması üzerine Bjelica, "Bu konudan bahsetmek istemiyorum. Trabzonspor'da olmaktan çok mutluyum" ifadelerini kullandı.