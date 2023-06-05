Nenad Bjelica: '6-7 oyuncu kadromuza katmak istiyoruz'

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, Yunan oyuncu Dimitris Kourbelis'in aralarına katılacağını belirterek, transfer döneminde 6-7 oyuncuyu daha kadroya dahil etmeyi planladıklarını söyledi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, yarın deplasmanda oynayacakları Medipol Başakşehir maçı öncesi Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Sahadaki en büyük amaçlarından bir tanesinin sorumluluk alabilecek oyunculara sahip olmak olduğunu aktaran Bjelica, "Bizim sahadaki en büyük amaçlarımızdan bir tanesi sorumluluk alabilecek oyunculara sahip olabilmek. Hamsik tecrübesinde bir oyuncu bulabilmek kolay değil. Bizim de görüştüğümüz birçok oyuncu var. Marek tecrübesinde bir oyuncu bulabilirsek kadromuzu katmayı planlıyoruz. Galatasaray, ligin en iyi takımına sahip olduğu için şampiyon oldular. Sadece bireysel olarak oyunculara bağlamamak gerekiyor" dedi.

"Dimitris Kourbelis aramıza katılacak"

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelen Yunan savunma oyuncusu Dimitris Kourbelis'in takıma katılacağını belirten Hırvat çalıştırıcı, "Yönetim ile her gün görüşüyoruz. Takıma nasıl oyuncular katılması gerektiği konusunda düşüncelerimizi paylaşıyoruz. 6-7 oyuncu kadromuza katmayı düşünüyoruz. Kadroda gidecek oyuncuların durumuna göre de transfer yapabiliriz. Yunan oyuncu Dimitris Kourbelis aramıza katılacak. Çalışmalarımız sürüyor. Bazı oyuncular yaptığımız görüşmeler ileri seviyede 30 Haziran'da yapacağımız ilk antrenmanda 5-6 yeni oyuncunun aramızda olabileceğini söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

"Takımı güçlendirmek istiyoruz"

Son maçlarda iyi bir takım performansı sergilediklerinin altını çizen Bjelica, "Belki bek pozisyonuna oyuncu bakmıyoruz diyebilirim. Eren ve Arif'i o bölgede değerledirmek istiyoruz. Kaleye de bakmıyoruz. Uğurcan'a çok astronomik bir teklif gelirse o zaman bakabiliriz. Takımı güçlendirmek istiyoruz. Geldiğim ilk günde mental olarak yıkılmış bir oyuncu grubu vardı. Sivasspor maçı öncesi hoşuma gitmeyen şeyler gördük. Bizim de kurallarımız var ve bunları oyuncularla paylaştım. Şimdi iyi gidiyoruz. Kazanmak için çalışmaya hazır bir oyuncu grubumuz var. Bizim de iyi ve kötü günlerimiz olacaktır ama iyi gittiğimizi söyleyebilirim. Trabzonspor olarak üzerine koyarak bizler de yeni başarılar elde etmek istiyoruz" diye konuştu.

"Genç oyunculara şans vermek istiyoruz"

Bjelica, kiralık oyuncularla ilgili olarak ise "Kulübümüz onları takip ediyordu. Ben de bu konuda bilgilendirme aldım. Bu oyunculardan aramıza katılan oyuncular olacak. Kampta onların kendilerini gösterme fırsatı verrmek istiyoruz. Hepsi olmasa da 3-4 oyuncunun kampa katılmasını istiyoruz. Altyapıdaki oyuncuları aramıza katarak onları ödüllendirmek istiyoruz. Trabzonspor'da her zaman bunlar olacaktır. Trabzonspor yarışmacı ve mücadeleci bir takım. Barcelona da zaman zaman alt yapıdan oyuncu katmakta sıkıntılar yaşayabiliyor. Biz genç oyunculara fırsat vermek istiyoruz. Onlara şans vermek en büyük isteğimiz. Ama bu oyuncuları doğru zamanda oynatabilmek önemli" şeklinde konuştu.

"Trezeguet ve Umut Bozok ile özel bir görüşme yapmadık"

Performanslarında artış olan Trezeguet ve Umut Bozok ile ilgili olarak Nenad Bjelica, "Onların da kalmalarını umuyorum. Reddedilemeyecek bir teklif gelirse onlar adına ayrılık olabilir. Oyuncularla geldiğimizde çok özel bir görüşme yapmadık. Umut Bozok, sezona baktığımızda çok fazla forma şansı bulamamıştı. Teknik adam değişikliği her oyuncu için yeni bir fırsat olur. Onun da bunu iyi değerlendirmek istediğini söyleyebilirim. Sezon genelinde şans bulmasa da çok fazla çalışan bir oyuncuydu. Trezeguet de sakatlıklar yaşadı. Buna rağmen takıma katkı sağlamaya çalışarak, fark oluşturmak istedi" ifadelerini kullandı.

"Bakasetas ile maçtan önce konuşmuştuk"

Alanyaspor maçında uzak mesafeden attığı golle dikkat çeken Yunan oyuncu Anastasios Bakasetas ile maçtan önce konuştuğunu dile getiren Bjelica, "Bakasetas ile maçtan önce konuşmuştum. Kaleye şut atması gerektiğini söylemiştim. Daha fazla denemesi gerektiğini belirtmiştim. Attığı golden sonra da bu sevinci yaşadık. Önümüzdeki sezon daha yarışmacı bir lig bekliyorum. Avrupa'da olmayacağız. 3 günde bir maç oynamayacağız. Bu kez daha fazla çalışma fırsatı bulacağız. İstanbul ekipleriyle bu mücadeleyi en iyi şekilde sürdürebilmeyi umuyorum. Teknik adam olarak her zaman en yukarıyı hedefleyen bir insan oldum" dedi.

Yusuf Yazıcı ile Stefano Denswil'in sakatlıklarının bulunduğunu vurgulayan Bjelica, "Yusuf Yazıcı ve Denswil'in bizle olmama nedenleri sakatlıklarından dolayı. Denswil, Sivasspor maçında sakatlık yaşadı. Yusuf Yazıcı ise Fenerbahçe maçında sakatlık yaşadığı için bizmle birlikte değiller. Denswil'in 30 Haziran'da yapılacak kampta bizimle olacağını umuyorum" şeklinde konuştu.

Petkovic ve Orsic konusu

51 yaşındaki teknik direktör, Petkovic ve Orsic'in transfer söylentileri ile ilgili olarak ise "Ben de geldiğim ilk günden beri yaklaşık 25 tane Hırvat oyuncuyla ilgili olarak haberler görüyorum. Bazılarının aramıza katılması imkansız, bazıları belki mümkün olabilir. Petkovic ve Orsic'i aramıza katabilirsek bu takımımıza yaptığımız iyi bir katkı anlamına gelir. Görüşmelerimiz sürdürülüyor. Sadece bu oyuncularla değil bütün oyuncularla görüşmeler sürüyor. Yazılan bazı isimlerle mümkün, bazılarıyla ise mümkün değil. Bu oyuncuları kendi bünyemize katmamız çok kolay olmayacak tabiki ama Trabzonspor için en iyi oyuncuları en doğru oyuncuları bulmaya çalışıyoruz" diyerek sözlerini noktaladı. - TRABZON