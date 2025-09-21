Nejla İnceoğlu, Taekwondo Şampiyonası'nda Türkiye İkincisi Oldu

Aydınlı sporcu Nejla İnceoğlu, 5 bin 500 sporcunun katıldığı Minikler Türkiye Taekwondo Şampiyonası'nda gösterdiği üstün performansla Türkiye ikincisi oldu.

Aydınlı sporcu Nejla İnceoğlu 33 kilogramda mücadele ederken, şampiyona boyunca 9 maça çıkarak 400 rakibini geride bırakmayı başardı. Final müsabakasında büyük mücadele sergileyen başarılı sporcu, kürsüye çıkarak Aydın'a gurur yaşattı. Şampiyona sonrası Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe'yi ziyaret eden Nejla İnceoğlu, başarısını İl Müdürü ile paylaşarak daha büyük başarılar elde etmek için çalışmalarını aralıksız sürdüreceğini söyledi.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe ise, genç sporcuyu tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - AYDIN