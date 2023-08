Neftçi Teknik Direktörü Adrian Mutu: Beşiktaş'a karşı maçı kazanmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız

Neftçi Teknik Direktörü Adrian Mutu, Beşiktaş'ın Türkiye'nin, kendilerinin de Azerbaycan'ın büyük takımlarından olduğunu belirterek, "Beşiktaş'a karşı maçı kazanmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız." dedi

Mutu, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Beşiktaş'ı konuk edecekleri maç öncesi düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Türkiye'nin en güçlü takımlarından birine karşı zorlu bir maça çıkacaklarını aktaran Mutu, "Taraftarlar, yarın sahada gücümüzü yüzde yüz ortaya koyacağımızdan emin olsunlar." ifadelerini kullandı.

Mutu, rakiplerinin nasıl bir takım olduğunu, Teknik Direktör Şenol Güneş ve oyuncuları tanıdıklarını vurgulayarak, "Beşiktaş kendi ülkesinin büyük takımı, biz de kendi ülkemizin büyük takımıyız. Avrupa arenasında bu tür maçlarda her şey olabilir. Her yenilgimiz takım üzerinde baskı oluşturuyor. Taraftarlar, şu anda güçlü bir takım oluşturmak istediğimizi anlamalı. Şimdiki Neftçi, istediğim takımın yüzde 60'ı bile değil. Herkesin biraz sabırlı olmasını rica ediyorum. İstediğimiz takımı, daha güçlü bir Neftçi oluşturacağız. Beşiktaş'a karşı maçı kazanmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Gerçekçi olursak, Neftçi şimdi yeniden kurulan bir takım. Biz de her maçı kazanmak istiyoruz ama duruma gerçekçi bakmalı ve biraz sabırlı olmalıyız." diye konuştu.

Basın toplantısında yer alan futbolcu Filip Ozobic ise "İyi bir oyun sergilemek için yarınki maçı dört gözle bekliyoruz." dedi.

Bakü'deki Neftçi Arena'da yarın oynanacak müsabaka, TSİ 20.00'de başlayacak.