Neftçi, Beşiktaş maçında galibiyet için mücadele edecek

Neftçi Bakü Teknik Direktörü Adrian Mutu, Beşiktaş mücadelesinin zor bir maç olacağını belirterek, "Rakibin kim olduğuna bakmadan en iyi futbolu sergileyemeye çalışacağız. Bakü'deki maçın ikinci yarısında gösterdik ki futbol oynayabiliriz" dedi.

Uefa Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında Neftçi Bakü, deplasmanda saat 20.00'de Beşiktaş ile karşılaşacak. Bu mücadele öncesinde Neftçi Bakü Teknik Direktörü Adrian Mutu ve savunma oyuncusu Yuri Matias Beşiktaş Stadyumu'nda basın toplantısı düzenledi.

Beşiktaş'a karşı oynadığımızda herkes kaybedeceğimizi tahmin etmişti.

Karşılaşmanın zor olacağını ve bu tür oyunları oynamanın futbolcular için özel olduğunu söyleyen Mutu, "İki gol avantajını aradan kaldırmalıyız. Yarın bunu aşmaya çalışacağız. Futbolda her şey mümkündür. Beşiktaş'a karşı oynadığımızda herkes kaybedeceğimizi tahmin etmişti. Futbolda her şey mümkün oluyor. İlk maçı kaybettik. Yarınki maçta taraftarlarımıza iyi futbol göstermeye ve renklerimize saygı göstermeye çalışacağız. Avrupa Konferans Ligi'nde değil, Şampiyonlar Ligi'nde bu tür rakiplerle karşılaşıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

"Takımımdan ilk maçın ikinci yarısındaki mücadelelerini bekleyeceğim"

Sakat futbolcular haricinde en iyi 11 ile sahada olacaklarını vurgulayan 44 yaşındaki çalıştırıcı, "Kadromuz o kadar da geniş değil. Yeni transferlerin oynamasını bekliyoruz. Hem Avrupa kupalarında hem ligde başarılı olmak için kadronun geniş olması lazım. Konferans Ligi'nde her maça galibiyet için çıkıyoruz. İlk maçın ilk yarısında takım elinden geleni yaptı ama takımımdan ikinci yarıdaki mücadelelerini bekleyeceğim. Rakibin kim olduğuna bakmadan en iyi futbolu sergileyemeye çalışacağız. Bakü'deki maçın ikinci yarısında gösterdik ki futbol oynayabiliriz" şeklinde konuştu.

Yuri Matias: "İlk maçta hatalar yaptık, yarın bunu tekrar etmemeye çalışacağız"

28 yaşındaki savunma oyuncusu Yuri Matias, yaptığı açıklamada kendilerini zor bir maç beklediğini fakat futbolda her şeyin mümkün olduğunu söyleyerek, "Galibiyet elde etmek için elimizden geleni yapacağız. Beşiktaş çok güçlü bir takım. Bu tür takımlarla oynamak bizim için güzeldir. Futbolda her şey mümkündür. İlk maçta kalemizde gördüğümüz goller takımın hatalarından oldu ama maçın ikinci yarısında gol pozisyonlarımız oldu. Hatalar yaptığımızı biliyoruz. Yarın bunu tekrar etmemeye çalışacağız" şeklinde konuştu. - İSTANBUL