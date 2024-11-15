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Nefise Delikurt, Muaythai Avrupa Şampiyonası'nda 3. Oldu

Nefise Delikurt, Muaythai Avrupa Şampiyonası'nda 3. Oldu
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Kosova'da düzenlenen Muaythai Avrupa Şampiyonası'nda Aydınlı sporcu Nefise Delikurt, 54 kilo sıkletinde Avrupa 3.sü olarak büyük bir başarıya imza attı. Antrenörü ve takımı tarafından kutlanan Delikurt, Aydın'a ilk Büyük Bayanlar Avrupa madalyasını kazandırarak dikkatleri üzerine çekti.

Kosova'da düzenlenen Muaythai Avrupa Şampiyonası'na katılan 'Ringlerin kurdu' Nefise Delikurt, Avrupa 3.'sü oldu.

Muaythai Avrupa Şampiyonası, 7-14 Kasım tarihlerinde Kosova'nın başkenti Priştine'de gerçekleştirildi. Şampiyonada Milli Takım adına ringe çıkan Aydınlı Nefise Delikurt, şampiyonadan başarıyla döndü. Performansıyla şampiyonaya adeta damga vuran 'demir yumruk' Delikurt, 54 kilo sıkletinde ringe çıktı. Kıran kırana geçen mücadelelerin ardından Delikurt, tüm rakiplerine karşı başarılı performans sergileyerek Avrupa üçüncüsü oldu. Aydın'a ilk kez Büyük Bayanlar Avrupa madalyasını kazandıran milli sporcuyu tebrik eden antrenörü Murat Delikurt; "Ringleri kurdu Nefise Delikurt, Aydın'a muaythai branşında ilkleri yaşatmaya devam ediyor. Muaythai Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü oldu ve bugün madalyamızı göğsümüzü kabarta kabarta taktık. Nefisemiz Aydın'ın yetiştirdiği bir sporcu olarak ilimize getirdiği ilk Büyük Bayanlar Avrupa derecesi ile yine pek çok kardeşlerimize ilham kaynağı oldu. 54 kilogram sıkletinde çıktığımız ilk uluslararası müsabakayı gerimizde bırakmış olduk. Gönlümüzden şampiyonluk geçiyordu. Niyetimiz İstiklal Marşımızı okutmaktı. Kalbi bizimle çarpan, bizim için dua eden herkese çok teşekkür ederiz" dedi.

Şampiyonanın ardından Türkiye'ye geri dönen milli takım kafilesi karşılanırken, 'Demir Yumruk' Nefise'nin başarısı ise Cumartesi günü yapılacak konvoyla kutlanacak. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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