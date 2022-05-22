Nefes kesen Motokros Şampiyonası'nda ödüller sahibini buldu - Haberler

Türkiye LIQUI MOLY, Avrupa Gençler ve Doğu Avrupa Motokros Şampiyonası'nda ödüller sahibini buldu.

Türkiye LIQUI MOLY, Avrupa Gençler ve Doğu Avrupa Motokros Şampiyonası heyecanı ödül töreni ile sona erdi. Şampiyonada Türkiye'nin yanı sıra Bulgaristan, Romanya, Moldova, Makedonya ve Yunanistan'dan 58'i yabancı 152 sporcu mücadele etti.

MX, MX1, MX2 (Junior), MX125, MXSenior, Veteran, 50cc, 65cc, 85 cc kategorilerinde düzenlenen şampiyonada ilk 3'e giren sporculara ödülleri verildi.

Şampiyonada ödülleri Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Vali Yardımcısı Dr. Yusuf Güler ve diğer katılımcılar verdi. Ödül töreninde konuşan Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kırbıyık dereceye girenleri kutladığını belirterek, "Gözle görülür ciddi bir emek var. Emek sarf eden federasyonumuza yerel unsurlarımıza belediyemize kulüplerimize ve herkese teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir organizasyon olmuş yine burada yarışan büyük küçük tüm sporcu kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Dereceye girenleri kutluyorum. Burada inşallah çok daha güzel ortamlarda çok kalabalık etkinliklerde bir arada olacağımızı umut ediyorum. Bunun için çalışacağımızı vaat ediyorum. Ben görevimin henüz 3. gününde olan Edirne valisiyim inşallah çok daha fazlasını ve çok daha güzelini hep birlikte yapacağız. Herkesi saygı ve sevgi ile selamlıyorum" dedi.

Ödül töreninde coşku dolu anlar yaşandı. - EDİRNE

İhlas Haber Ajansı / Spor