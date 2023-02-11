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Nef Stadyumu'nda yardım toplama çalışmaları sürüyor

Spor Haberleri

Nef Stadyumu'nda yardım toplama çalışmaları sürüyor

Galatasaray'ın, depremzedelerin ihtiyaçları için gerekli malzemelerin toplanması amacıyla başlattığı yardım toplama çalışmaları vatandaşların katılımıyla Nef Stadyumu'nda sürüyor.

Galatasaray'ın, depremzedelerin ihtiyaçları için gerekli malzemelerin toplanması amacıyla başlattığı yardım toplama çalışmaları vatandaşların katılımıyla Nef Stadyumu'nda sürüyor.

Galatasaray, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde ağır hasarlara neden olan depremlerin ardından başlattığı yardım kampanyası ile toplanan malzemeleri afet bölgelerine göndermeye devam ediyor. Nef Stadyumu'ndaki yardım toplama çalışmalarına birçok vatandaş katılıyor. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Kahramanmaraş Galatasaray Nef Spor Haberler

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