Nedim Tolga Tunçer, Polonya'da 3. Avrupa Oyunları'nda 5. oldu

Polonya'da devam eden 3. Avrupa Oyunları'nda atıcılık branşında, trap kategorisinde Türkiye'yi temsil eden Nedim Tolga Tunçer, 5. sırada yer aldı. Elemeleri birinci sırada tamamlayan Tunçer, yarı finale çıktı ancak finali 1 puanla kaçırdı.

Polonya'da devam eden 3. Avrupa Oyunları'nda atıcılık branşında, trap kategorisinde Nedim Tolga Tunçer, 5. oldu.

Wroclaw şehrindeki Atıcılık Merkezi'nde gerçekleşen atıcılık müsabakalarında trap kategorisinde Türkiye'yi Nedim Tolga Tunçer ile Oğuzhan Tüzün temsil etti.

Elemeleri 124 puanla Avrupa Oyunları rekoru kırarak birinci sırada tamamlayan Nedim Tolga, yarı finale çıktı. Yarı final serisinde 19 puan atan ve finali 1 puanla kaçıran milli sporcu, oyunları 5. sırada tamamladı.

Oğuzhan Tüzün ise elemeleri geçemedi.

Kadınlar trapta Rümeyse Pelin Kaya ve Safiye Temizdemir, 25 metre çabuk atış tabancada da Özgür Varlık ve Yusuf Dikeç, oyunlara eleme turunda veda etti.