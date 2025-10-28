A Milli Kadın Futbol Takımı'ndan Tarihi Zafer

A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, "Oyuncularımla her zaman olduğu gibi yine çok gurur duyuyorum. Çok da keyifli bir maç olduğunu düşünüyorum. Topa sahip olan taraf bizdik. Üçüncü bölgede set oyunu oynamaya çalıştık. Şimdi üzerinde duracağımız final pasları olacak. Bütün oyuncularımı canı gönülden kutluyorum" dedi.

A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi Play-Out rövanş maçında Kosova'yı 3-0 yendi. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, karşılaşmayı kazanarak İzmirli taraftarlarla Cumhuriyet Bayramı'ndan 1 gün önce bayramı kutladıkları için mutlu olduklarını ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın maç sonunda kendilerini arayıp tebrik ettiğini aktaran Kıragası, "Tebriklerini iletti. Bu bizim için inanılmaz bir gurur. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı tarafından aranmak, oyuncuların tebrik edilmesi, takımımıza olan inancını belirtmesi ve maçı izlediğini bize belirtmesi bizim için son derece gurur verici. Kendisine buradan da çok teşekkürlerimi iletiyorum, saygılarımı arz ediyorum" diye konuştu.

'OYUNCULARIMLA ÇOK GURUR DUYUYORUM'

Kosova'nın 90 dakika boyunca oyun disiplininden hiç kopmadığını ifade eden Kıragası, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Çok saygı duyuyoruz onlara. Umarım bundan sonra onların da yolu açık olur. İlk maçın başlangıç düdüğünden itibaren bizim 2 maçı da kazanacağımız ve gol yemeden kazanacağımızla ilgili inancımız tamdı. Oyuncularımla her zaman olduğu gibi yine çok gurur duyuyorum. Çok da keyifli bir maç olduğunu düşünüyorum. Topa sahip olan taraf bizdik. Üçüncü bölgede set oyunu oynamaya çalıştık. Şimdi üzerinde duracağımız final pasları olacak. Bütün oyuncularımı canı gönülden kutluyorum."