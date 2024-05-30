- Necla Güngör Kıragası: "Azerbaycan mücadelesi; hayallerimiz doğrultusunda çok büyük önem arz ediyor"

ERZİNCAN - Kadın A Milli Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, Azerbaycan maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Azerbaycan mücadelesi; hayallerimiz doğrultusunda çok büyük önem arz ediyor" dedi.

2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup'ta yarınki Azerbaycan maçı öncesi Kadın A Milli Takım Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, Erzincan 13 Şubat Şehir Stadyumu'nda futbolcu Busem Şeker ile birlikte basın toplantısı düzenledi.

20 Mayıs 2024 tarihinden bu yana Erzincan'da kampta olduklarını ifade eden Kıragası, "Erzincan yüksek rakımlı bir yer. Bu sebeple oyuncularımızı hazır tutmak için buraya erkenden geldik. Oyuncularımız rakıma ve havaya ancak 4. gün sonunda alışabildi. Şimdi istediğimiz seviyeye ulaştık. Erzincan'da kaldığımız süre boyunca valimiz olsun, Gençlik Spor İl Müdürümüz olsun, polisimiz, stat ve otel çalışanlarımız olsun bizlere son derece yakından bir ilgi ve alaka gösterdiler. Bir dediğimizi iki etmediler sağ olsunlar. Öncelikle bunun için çok teşekkür ediyoruz. Değer verildiğini görmek hepimizin yüzünde tebessüme neden oluyor" ifadelerini kullandı.

"20 Mayıs'tan beri yoğun bir çalışma içindeyiz"

Hazırlıkların çok yoğun bir şekilde geçtiğini ifade eden Kıragası, "Ligimizin 5 Mayıs'ta sona ermesinin ardından oyuncularımızı istediğimiz seviyeye ulaştırabilmek için yoğun bir program uyguladık. Oyuncularımıza kendi takım teknik direktörleriyle de konuşarak özel antrenman programları vermiştik. Erzincan'da geçen bu süre zarfında yaptığımız çalışmaların ardından tempoları güzel bir seviyeye geldi. Bugün son antrenmanımızı gerçekleştiriyoruz. Artık yarın maç saatini bekleyeceğiz. Kuralar çekildiğinde kendimize bir yol haritası belirlemiştik. Şimdi bu yol haritasında Azerbaycan ile oynayacağımız bu iki karşılaşma çok kritik bir önem taşıyor. İsviçre mağlubiyeti ile başlasak da Macaristan'ı yenmek ve ardından oynayacağımız bu iki Azerbaycan mücadelesi; hayallerimiz doğrultusunda çok büyük önem arz ediyor" diye konuştu.

"Erzincan tarihindeki ilk milli maçı kazanmak istiyoruz"

Play-Off oynamak istediklerinin altını çizen Kadın A Milli Takım Teknik Direktörü Kıragası, "Bu hedef doğrultusunda da yarın bu güzel stadyumda, Erzincan halkıyla güç birliği yaparak mücadelemizle maçı kazanmak istiyoruz. Erzincan halkını yarın bu güzel stadyuma mutlaka bekliyoruz. Erzincan tarihindeki ilk resmi milli maçta bizleri yalnız bırakmasınlar. Alacağımız galibiyet sonrası hep birlikte güzel bir kutlama yapalım. Hepimiz heyecanla maç saatinin gelmesini bekliyoruz. Buradan alacağımız galibiyetin moraliyle Bakü'ye gitmek ve oradan da galip dönmek istiyoruz. Sonrasında zaten play-off hedefimizi garantilemiş oluyoruz. Bu hedefe ulaştıktan sonrasında zaten diğer hedeflerimize adım adım gideceğiz inşallah" diye konuştu.

Busem Şeker: "Takımın motivasyonu üst düzeyde"

Milli futbolcu Busem Şeker de Erzincan'da çok güzel bir kamp süreci geçirdiklerini ifade etti. Kadın Futbol Süper Ligi'nin bu sezon çok çekişmeli ve yoğun geçtiğini belirten Şeker, "Şampiyonluk bile son haftada belli oldu. Çok tempolu ve hırs dolu bir sezon geçirdik. Bu da bireysel olarak bizlerin performansını yukarı taşıdı. Şimdi 20 Mayıs'tan beri Erzincan'dayız ve çok çalışıyoruz. Çok emek harcıyoruz. Kendimize güveniyoruz. Çok kaliteli bir takımız. Bireysel olarak her oyuncu gerçekten çok iyi. Mücadele gücümüz çok yüksek. Hocalarımızın verdiği taktiksel detayların üzerinde de çok çalışıyoruz. Teknik ekibimizle birlikte rakibi iyi analiz ettik. Azerbaycan karşısında Erzincan taraftarıyla bütünleşip güzel bir galibiyet almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.