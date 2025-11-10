Necip Uysal, bahis soruşturmasındaki iddialara yanıt verdi

Beşiktaş takım kaptanlarından Necip Uysal, bahis soruşturması kapsamında federasyon tarafından açıklanan listede isminin olmasına ilişkin, "Hayatım boyunca bahis ile hiçbir ilişkim olmadı. Oynamadım, bahis hesabım olmadı. Yıllardır alın teriyle, emeğimle tertemiz tutmaya çalıştığım ismimin bu şekilde gündeme getirilmesine karşı tüm hukuki mücadelemi vereceğim" açıklamasını yaptı.

Beşiktaşlı futbolcu Necip Uysal, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) bahis soruşturması kapsamında bahis oynadığı tespit edilen isimler arasında yer almasına ilişkin açıklamada bulundu. Necip, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Hayatım boyunca bahis ile hiçbir ilişkim olmadı. Oynamadım, bahis hesabım olmadı. Fikri aklımdan bile geçmedi. Yıllardır alın teriyle, emeğimle tertemiz tutmaya çalıştığım ismimin bu şekilde gündeme getirilmesine karşı tüm hukuki mücadelemi vereceğim. Başta Beşiktaş taraftarının ve tüm sporseverlerin hiçbir şüphesi olmasın." - İSTANBUL