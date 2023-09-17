Düzce'de motosiklet denetimini fark edip kaçan sürücüler uygulama alanına geri getirildi. Yapılan kontrollerde 64 motosiklete 91 bin 107 lira para cezası kesildi.

- Ne uygulamadan kaçabildiler ne de cezadan

DÜZCE - Düzce'de motosiklet denetimini fark edip kaçan sürücüler uygulama alanına geri getirildi. Yapılan kontrollerde 64 motosiklete 91 bin 107 lira para cezası kesildi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinin ara sokaklarında uygulama gerçekleştirdi. 3 farklı noktada yaklaşık 2 saat süren uygulamalarda 196 motosiklet kontrol edildi. Uygulama noktalarından kaçmaya çalışan sürücüler ise motosikletli trafik polislerinin kovalamacası sonrasında yakalanarak tekrar uygulama noktalarına getirildi. Bu çerçevede, yetersiz ehliyet ile motosiklet kullanan, ehliyetsiz motosiklet kullanan, kask takmadan motosiklet kullanan, plakasız motosiklet ile dolaşan ve polisin "dur" ihtarına uymayan toplamda 64 motosiklet sürücüsüne 91 bin 107 lira idari para cezası kesildi.