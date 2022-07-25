Ndao, 1 yıl daha Antalyaspor'da

FT Antalyaspor, Alassane Ndao ile 1 yıl daha anlaşmaya vardı.

2021-2022 sezonunun ikinci yarısında kırmızı-beyazlı formayı terleten Alassane Ndao ve kulübü Al Ahli ile her konuda anlaşma sağlandı. Senegalli futbolcu, 2022-2023 sezonunda da kulübümüzde kiralık olarak forma giyecek. Antalyaspor'a transfer olduktan sonra 14'ü ilk 11 olmak üzere 15 maçın tamamında forma giyen sağ kanat oyuncusu, 937 dakika sahada kaldı. Süper Lig'de Trabzonspor ve Konyaspor maçlarında 2 gol atan Ndao, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 2 maç oynadı ve Hatayspor karşılaşmasında 1 gol attı. Alassane Ndao, Antalyaspor'un Almanya'nın Bielefeld kentinde gerçekleştirdiği kampa katılarak takım arkadaşları ile birlikte çalışmalara katılmaya başladı. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / Spor