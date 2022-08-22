NBA yıldızlarından Draymond Green, Galatasaray Nef'in antrenmanını ziyaret etti Spor Haberleri NBA ekiplerinden Golden State Warriors'ın yıldız oyuncusu Draymond Green, Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı'nın antrenmanı ziyaret etti. NBA ekiplerinden Golden State Warriors'ın yıldız oyuncusu Draymond Green, Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı'nın antrenmanı ziyaret etti. Sarı-kırmızılı kulübün Twitter hesabında yer alan bilgiye göre, NBA'de 4 kez şampiyonluk yaşayan yıldız basketbolcu, Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki Galatasaray Nef antrenmanını ziyaret etti ve ardından bireysel bir çalışma gerçekleştirdi. Draymond Green, Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş ile VavaCars Fatih Karagümrük arasında Vodafone Park'ta oynanan maçı da izlemişti. Spor Kaynak: AA / Ercan Çakar Golden State Warriors Draymond Green Galatasaray Nef Spor Haberler

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