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NBA Sezon İçi Turnuvasında Milwaukee Bucks ve Los Angeles Lakers Yarı Finale Yükseldi

6 Aralık 2023 09:34 Son Güncelleme: 09:36 Abone Ol

NBA'in sezon içi turnuvasında Milwaukee Bucks ve Los Angeles Lakers, konferans yarı finaline çıktı. Bucks, New York Knicks'i mağlup ederek Doğu Konferansı yarı finaline yükseldi. Lakers ise Phoenix Suns'ı yenerek son yarı final biletini aldı.