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NBA Sezon İçi Turnuvasında Lakers ve Pacers Finale Çıktı

8 Aralık 2023 09:20 Son Güncelleme: 09:22 Abone Ol

NBA'in sezon içi turnuvasında Los Angeles Lakers ve Indiana Pacers, finale çıktı. Lakers, New Orleans Pelicans'ı mağlup ederek final biletini aldı. Indiana Pacers ise Milwaukee Bucks'ı yendi.