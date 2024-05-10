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NBA Play-off'larında Cavaliers ve Mavericks galibiyetle seriyi eşitledi

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Cleveland Cavaliers, Boston Celtics'i 118-94, Dallas Mavericks ise Oklahoma City Thunder'ı 119-110 yenerek konferans yarı final serisinde durumu 1-1 yaptı.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında Cleveland Cavaliers, Boston Celtics'i 118-94, Dallas Mavericks ise Oklahoma City Thunder'ı 119-110 yenerek konferans yarı final serisinde durumu 1-1 yaptı.

NBA play-off'larına iki maçla devam edildi. Celtics'e konuk olan Cavaliers, all-star oyuncusu Donovan Mitchell'ın 29 sayı, 7 ribaunt, 8 asistlik performansıyla Doğu Konferansı yarı final serisi ikinci maçını 24 sayı farkla kazandı.

Cavaliers'ta Evan Mobley 21 sayı, 10 ribaunt, 5 asist ve Caris LeVert 21 sayı, 6 ribauntla oynadı.

Ev sahibi Celtics'te Jayson Tatum 25 sayı, 7 ribaunt, 6 asist ve Jaylen Brown 19 sayı, 4 ribauntla mücadele etti.

Mavericks seriyi eşitledi

Batı Konferansı yarı final serisi ikinci maçında Oklahoma City Thunder'a konuk olan Dallas Mavericks, normal sezonun sayı kralı Luka Doncic'in 29 sayı, 10 ribaunt, 7 asistlik performansıyla rakibini 119-110 mağlup etti.

Mavericks'te PJ Washington 29 sayı, 11 ribaunt ve Tim Hardaway Jr 17 sayı üretti.

Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander'ın 33 sayı, 12 ribaunt, 8 asist ve Jalen Williams'ın 20 sayı, 4 ribaunt, 4 asistlik katkısı yenilgiyi önleyemedi.

Kaynak: AA / Spor

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