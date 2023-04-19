Üye Girişi
Haberi Paylaş
NBA play-off'ları ilk turunda Suns, Clippers karşısında seriyi 1-1 yaptı

NBA play-off'ları ilk turunda Suns, Clippers karşısında seriyi 1-1 yaptı

Spor Haberleri

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'ları ilk turunda Phoenix Suns, sahasında Los Angeles Clippers'ı 123-109 yenerek seriyi 1-1'e getirdi.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'ları ilk turunda Phoenix Suns, sahasında Los Angeles Clippers'ı 123-109 yenerek seriyi 1-1'e getirdi.

NBA play-off'larına 3 karşılaşmayla devam edildi. Suns, Devin Booker'ın 38 sayı, 9 asistle ön plana çıktığı Batı Konferansı ilk tur ikinci maçında Clippers'ı mağlup ederek seriyi eşitledi.

Ev sahibi takımda Kevin Durant 25 sayı, 6 ribaunt, 5 asist, Torrey Craig 17 sayı, 3 ribaunt ve Chris Paul 16 sayı, 8 asistle galibiyete katkı sağladı.

Clippers'ta Kawhi Leonard 31 sayı, 8 ribaunt, 7 asist ve Russell Westbrook 28 sayı, 5 ribaunt, 5 asistle mücadele etti.

Celtics ikinci maçta da kazandı

Doğu Konferansı ilk tur karşılaşmasında Boston Celtics, sahasında Atlanta Hawks'ı 119-106 yenerek seriyi 2-0 yaptı.

Jayson Tatum 29 sayı, 10 ribaunt, 6 asist ve Derrick White 26 sayı, 7 ribauntla Celtics'in galibiyetinde ön plana çıktı.

Hawks'ta Dejounte Murray'nin 29 sayı, 6 ribaunt, 6 asist ve Trae Young'ın 24 sayı, 6 asistlik performansları mağlubiyeti engelleyemedi.

Cavaliers seriyi eşitledi

Milli basketbolcu Cedi Osman'ın forma giydiği Cleveland Cavaliers, New York Knicks'i 107-90 mağlup ederek Doğu Konferansı ilk tur serisinde durumu 1-1'e taşıdı.

Ev sahibi Cavaliers'ta Darius Garland 32 sayı, 7 asist, Caris LeVert 24 sayı, 4 ribaunt ve Donovan Mitchell 17 sayı, 13 asistle oynadı. Cedi Osman ise 22 dakika 45 saniye sahada kaldığı mücadeleyi 5 sayı, 6 ribaunt, 1 top çalma ve 1 blokla tamamladı.

Knicks'te Julius Randle 22 sayı, 8 ribaunt ve Jalen Brunson 20 sayı, 6 asist üretti.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor

Los Angeles Clippers Phoenix Suns Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title