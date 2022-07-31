NBA'in ilk siyahi başantrenörü Russell, hayatını kaybetti Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) ilk siyahi başantrenörü Bill Russell, 88 yaşında öldü. Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) ilk siyahi başantrenörü Bill Russell, 88 yaşında öldü. Ailesi tarafından yapılan sosyal medya açıklamasında, Russell'in hayatını kaybettiği duyuruldu. ABD'de ırkçılığa karşı mücadelesi ve basketbol sahasında savunmadaki hünerleriyle tanınan Russell'ın, 11 kez NBA şampiyonluğu bulunuyordu. Boston Celtics'teki 13 sezonluk kariyeri boyunca, 21.620 ribaunt ile oynayan Russell, bu alanda tüm zamanların en yüksek ikinci rekorunun sahibi konumunda. Spor AA / Fatih Erel basketbol Spor Haberler

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