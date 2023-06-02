NBA Final Serisi: Denver Nuggets, Miami Heat'i Mağlup Etti

NBA final serisi ilk maçında Denver Nuggets, konuk ettiği Miami Heat'i 104-93'lük skorla yenerek seride 1-0 öne geçti. Nuggets'ta Nikola Jokic 27 sayı, 14 asist ve 10 ribaund ile triple-double yaptı.

NBA final serisi ilk maçında Denver Nuggets, konuk ettiği Miami Heat'i 104-93'lük skorla yenerek seride 1-0 öne geçti. Nuggets'ta Nikola Jokic 27 sayı, 14 asist ve 10 ribaund ile triple-double yaptı.

Denver Nuggets ile Miami Heat'in mücadele ettiği NBA finalinde heyecan başladı. Ball Arena'da oynanan final serisi ilk maçında Denver Nuggets, Miami Heat'i 104-93'lük skorla mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti. Nuggets'ta 27 sayı, 14 asist ve 10 ribaund ile triple-double yapan Sırp pivot Nikola Jokic, galibiyetin mimarı oldu. Ev sahibinde Jamal Murray 26 sayı, 10 asist, Michael Porter Jr. da 14 sayı, 13 ribaund ile double-double performansa imza attı. Heat'te ise Bam Adebayo 26 sayı, 13 ribaund, 5 asist, Gabe Vincent 19 sayı, 5 asist, Haywood Highsmith de 18 sayıyla karşılaşmayı tamamladı. Konuk ekipte 32 saniye parkede kalan milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven ise skor katkısı veremedi.

Serinin ikinci maçı, 5 Haziran'da TSİ 03.00'da yine Denver'ın ev sahipliğinde oynanacak. - İSTANBUL