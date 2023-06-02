NBA Final Maçları TV+'ta Yayınlanacak

Miami Heat ile Denver Nuggets arasında oynanacak NBA finalinin ikinci maçı da TV+'ta yayınlanacak. S Sport ile birlikte NBA final serisinin tüm maçları basketbol severlerle buluşacak.

NBA'de Doğu Konferansı finalini kazanan Miami Heat ile Batı Konferansı finalinin galibi Denver Nuggets arasında oynanacak NBA finalinin ikinci maçı da TV+'ta yayınlanacak.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, televizyon platformu TV+, birbirinden kaliteli içerikleri sporseverlerle buluşturmaya devam ediyor. NBA'de final serisinin ilk maçını yayınlayan S Sport ile TV+, serinin kalan maçlarını da basketbol severlerle buluşturacak.

2023 NBA Final serisinde serinin ilk maçı oynandı. Ball Arena'da oynanan mücadelede Denver Nuggets, Miami Heat'i 104-93 mağlup etti. Seride 1-0 öne geçerek avantaj sağlayan Denver Nuggets, final mücadelesinin ikinci maçını da kendi sahasında oynayacak.

5 Haziran Pazartesi günü oynanacak mücadele TSİ 03.00'de başlayacak. Karşılaşma, S Sport ile TV+ ekranlarında canlı yayınlanacak.

NBA'de final maçları programında 8 Haziran Perşembe saat 03.30'da Miami Heat – Denver Nuggets ve 10 Haziran Cumartesi saat 03.30'da Miami Heat – Denver Nuggets serinin kalan maçlarını oynayacak.