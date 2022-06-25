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NBA ekibi Charlotte Hornets'ta Steve Clifford dönemi

AA - Mutlu Demirtaştan - Spor
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NBA ekibi Charlotte Hornets'ta Steve Clifford dönemi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Charlotte Hornets'ta James Borrego'dan boşalan başantrenörlük görevine Steve Clifford getirildi.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Charlotte Hornets'ta James Borrego'dan boşalan başantrenörlük görevine Steve Clifford getirildi.

Hornets'tan yapılan açıklamada, 60 yaşındaki Clifford ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

Daha önce birçok takımda yardımcı antrenörlük yapan Clifford, 2013-2018 yıllarında da Hornets'ı çalıştırmıştı. Tecrübeli çalıştırıcı, 2018-2021 yıllarında ise Orlando Magic'te görev yapmıştı.

Clifford, 292 galibiyet, 345 mağlubiyet yaşadığı 8 sezonluk başantrenörlük kariyerinde Hornets ve Magic'i ikişer kez play-off'lara taşıdı.

AA / Mutlu Demirtaştan - Spor

Charlotte Hornets Spor Haberler

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